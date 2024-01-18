SON DAKİKA HABERİ: Irak'ta ABD üssü yakınlarında patlama iddiası: IKBY'den açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ta Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü iddia edilmişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) herhangi bir saldırı gerçekleşmediğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ta ABD üssü yakınlarında patlama iddiası: IKBY'den açıklama
Arşiv
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Yerel medyada güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA'nın düşürüldüğü iddia edilmişti.

IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik herhangi bir saldırı olmadığını ve İHA'nın da düşürülmediğini duyurdu.

IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak saat 23.30'da Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...