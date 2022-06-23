SON DAKİKA HABERİ: İtalya'da helikopter kazasında ölen dört kişinin cenazeleri bu akşam İstanbul'a getirilecek

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan daha sonra düştüğü tespit edilen helikopterdeki dört Türk vatandaşının cenazelerinin bu akşam İstanbul'a getirileceği açıklandı.

Cenazelerin bu akşam yerel saat ile 19:40'ta Milano Malpensa Havalimanı'ndan kalkacak olan uçak ile İstanbul'a getirileceği belirtilirken, uçağın 23:40'ta İstanbul'da olmasının planlandığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, helikopterin enkazını 11 Haziran sabahında 1922 metre yükseklikte Cusna tepesinde tespit etmiş ve kısa süre sonra kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı.

