SON DAKİKA HABERİ: Nepal'de yolcu uçağı düştü: En az 40 ölü

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Asya ülkesi Nepal'de yolcu uçağı düştü.

Ülkenin Pokhara bölgesinde düşen uçakta 4'ü mürettebat 68'i yolcu toplamda 72 kişi bulunuyordu.

Nepal ordu sözcüsü kazada en az 40 kişinin öldüğünü duyurdu.

Başkent Katmandu'dan Pokhara'ya giden uçak inişe geçtiği sırada düştü. Uçak düştükten sonra alev aldı.

Şirket Sözcüsü Sudarshan Bartaula, yolcular arasında 10 yabancı uyruklu kişi ile 2 bebeğin de bulunduğu bilgisini paylaştı.





Başbakan Pushpa Kamal Dahal, güvenlik güçlerinden ve halktan bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmalarını istedi.



Devlet televizyonun yayınladığı görüntülerde, Himalaya Dağları'nın eteğindeki sarp bölgede düşen uçaktan alev ve dumanların çıkması yer aldı.



Kaza mahallinde bazı yolcuların cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.