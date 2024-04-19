SON DAKİKA HABERİ: İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı

SON DAKİKA HABERİ: ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran medyası ise, İsfahan kentinde havaalanı yakınında patlamalar olduğunu bildirdi. İran'ın birçok kentinde uçuşlar askıya alındı.

SON DAKİKA HABERİ: İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...


İran Dışişleri Bakanı: Misilleme hareketi bitti

İran Dışişleri Bakanı: Misilleme hareketi bitti

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...