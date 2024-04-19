SON DAKİKA HABERİ: İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı
SON DAKİKA HABERİ: ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran medyası ise, İsfahan kentinde havaalanı yakınında patlamalar olduğunu bildirdi. İran'ın birçok kentinde uçuşlar askıya alındı.
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