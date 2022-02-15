SON DAKİKA HABERİ: Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşanan kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, “Rusya’nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız” derken, "Avrupa'da savaş istemiyoruz" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı, tatbikat yapan askerlerin bir kısmının bölgeden çekileceğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 15.02.2022 - 17:37

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kremlin Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Putin, “Rusya’nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız” derken, "Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var" şeklinde konuştu. 

'ASKERLERİMİZ KISMEN ÇEKME KARARI ALDIK'

Vladimir Putin, Rusya'nın ABD ve NATO ile güven artırıcı önlemleri görüşmeye hazır olduğunu söylerken, tatbikat yapan askerlerin bir kısmının bölgeden çekileceğini söyledi. 

Rusya Devlet Başkanı, "Avrupa'da savaş istemiyoruz" şeklinde konuştu. 

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