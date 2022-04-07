SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukrayna bize taslak anlaşması sundu. Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı” dedi. “ABD, Zelenski'yi savaşmaya devam etmeye zorluyor” diyen Lavrov, “Ukrayna ile görüşmeye devam edeceğiz, kendi taslak planımızı geliştireceğiz” ifadelerini kullandı. Rus Dışişleri Bakanı, “Ukrayna, Kırım ve Donbas'ın Putin ve Zelenksi görüşmesinde ele alınmasını önerdi, bu bizim için kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Haberler 07.04.2022 - 14:43

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov,Ukrayna'nın Rusya'ya sunduğu barış anlaşması taslağının içinde "kabul edilemez" unsurların olduğunu söyledi.

Rusya'nın yine de görüşmelere devam edeceğini ve kendi taleplerini sağlamak için baskı yapacağını belirten Lavrov, Ukrayna'nın görüşmelerin altını oyduğunu ve süreci uzattığını ifade etti.

Rus Interfax ve TASS haber ajanslarının bildirdiği haberde, Lavrov, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy arasında gerçekleşmesi muhtemel görüşmede Kırım ve Donbas konusunu tartışmasının kabul edilemez bir plan olduğunu aktardı.

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