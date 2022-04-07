SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov,Ukrayna'nın Rusya'ya sunduğu barış anlaşması taslağının içinde "kabul edilemez" unsurların olduğunu söyledi.



Rusya'nın yine de görüşmelere devam edeceğini ve kendi taleplerini sağlamak için baskı yapacağını belirten Lavrov, Ukrayna'nın görüşmelerin altını oyduğunu ve süreci uzattığını ifade etti.



Rus Interfax ve TASS haber ajanslarının bildirdiği haberde, Lavrov, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy arasında gerçekleşmesi muhtemel görüşmede Kırım ve Donbas konusunu tartışmasının kabul edilemez bir plan olduğunu aktardı.