İki ülke daha Filistin'i devlet olarak tanımayı planlıyor

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell, Filistin'in tam üyelik başvurusuna ilişkin bugün yapılması beklenen Birleşmiş Milletler oylaması öncesinde yaptığı açıklamada İspanya, İrlanda ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 21 Mayıs'ta bir Filistin devletini tanımayı planladıklarını söyledi.

İki ülke daha Filistin'i devlet olarak tanımayı planlıyor

Başbakanı Pedro Sanchez Mart ayında yaptığı açıklamada İspanya ve 'nın yanı sıra Slovenya ve Malta'nın, kalıcı barış için iki devletli bir çözümün şart olduğunu düşünerek İsrail'in yanı sıra Filistin devletinin tanınması yönünde ilk adımları atmayı kabul ettiklerini söylemişti. 

Yerel İspanyol radyosu RNE'nin 21 Mayıs'ta İspanya, İrlanda ve diğer AB ülkelerinin Filistin devletini tanıyıp tanımayacağı sorusuna ﻿'nin dış politika şefi Josep Borrell olumlu yanıt verdi. 

"Bu siyasi nitelikte sembolik bir eylemdir. Bir devletten öte, bu devletin var olma iradesini tanıyor" diye konuşan Borell, Belçika ve diğer ülkelerin de muhtemelen bunu takip edeceğini sözlerine ekledi.

Daha önce İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Filistini tanıma kararı alındığını söylemiş ancak bir tarih vermemişti.

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"ÇÖZÜM BULUNMA ŞANSINI AZALTACAK"

İsrail ise Filistin'in tanınmasına yönelik planların Gazze çatışmasına müzakere yoluyla çözüm bulunması şansını azaltacak bir "terörizm ödülü" teşkil ettiğini söyledi.

ABD'nin Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısını 18 Nisan'da veto etmesinin ardından, bugün toplanacak olan 193 üyeli BM Güvenlik Konseyi son kararı verecek.

'nın ulusal yayın kuruluşu RTE Perşembe günü yaptığı açıklamada , İrlanda, Slovenya ve Malta'nın BM oylamasını beklediklerini ve 21 Mayıs'ta ortak bir tanıma kararı almayı düşündüklerini söyledi.

1988'den bu yana BM üyesi 193 ülkeden 139'u Filistin devletini tanıdı.

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