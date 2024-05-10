İki ülke daha Filistin'i devlet olarak tanımayı planlıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Mart ayında yaptığı açıklamada İspanya ve İrlanda'nın yanı sıra Slovenya ve Malta'nın, kalıcı barış için iki devletli bir çözümün şart olduğunu düşünerek İsrail'in yanı sıra Filistin devletinin tanınması yönünde ilk adımları atmayı kabul ettiklerini söylemişti.



Yerel İspanyol radyosu RNE'nin 21 Mayıs'ta İspanya, İrlanda ve diğer AB ülkelerinin Filistin devletini tanıyıp tanımayacağı sorusuna ﻿Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell olumlu yanıt verdi.



"Bu siyasi nitelikte sembolik bir eylemdir. Bir devletten öte, bu devletin var olma iradesini tanıyor" diye konuşan Borell, Belçika ve diğer ülkelerin de muhtemelen bunu takip edeceğini sözlerine ekledi.



Daha önce İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Filistini tanıma kararı alındığını söylemiş ancak bir tarih vermemişti.