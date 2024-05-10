Almanya, İsrail'e silah göndermeyi durdurmayı görüşüyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın ​​​​​​​ardından Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman hükümetinin İsrail'e silah göndermeyi durdurmayı görüştüğünü açıkladı.

Almanya, İsrail'e silah göndermeyi durdurmayı görüşüyor

, 'e silah göndermeyi durdurmayı değerlendiriyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Başkanı Joe Biden'ın "Refah'a geniş çaplı saldırıyla girmesi durumunda İsrail'e silah göndermeyi durduracağını" açıklamasının ​​​​​​​ardından, Alman hükümetinin de bu konuyu görüştüğünü söyledi.

Bugün, bir ziyaret kapsamında ABD'de bulunan Pistorius, Alman kamu yayıncısı ZDF'de katıldığı bir programda, "ABD Başkanı Joe Biden, Refah'ın işgal edilmesini yanlış bulduğu için İsrail'e mühimmat sağlamak istemiyor. Almanya'dan da benzer adımlar olacak mı?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

"Bu, şu anda istişare ediliyor. Buna henüz cevap veremem" diyen Pistorius, bu konudaki sorumluluğun öncelikle Almanya'nın başbakanlığı ve dışişleri bakanlığında olduğunu belirtti.

Pistorius, "Kapalı kapılar ardında elbette görüş alışverişinde bulunduk. Ancak kararları duyurmak benim rolüm değil" diye konuştu.

"Amerikalıların adımını anlıyor musunuz?" sorusuna da Pistorius, "Evet, anlayabiliyorum" cevabını verdi.

ABD Başkanı Biden, önceki gün CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti.

Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" demişti.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise İsrail haber kanalı Channel 12'ye yaptığı açıklamada, Biden'ın açıklamasının "sinir bozucu olduğunu ve hayal kırıklığı yarattığını" ifade etmişti.

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