SON DAKİKA HABERİ: Rusya tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya aldı

Son dakika haberi! Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev’in bugün “İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamada yer alan sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği” belirtildi.



Açıklamada, “Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı.” ifadeleri kullanıldı.



Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.



Açıklamada, saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı ve bunların tamamının yok edildiği belirtilerek, saldırıya uğrayan Karadeniz Donanması gemilerinin, tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer aldığı ifade edilmişti.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, "Rusya'nın anlaşmayı askıya aldığı haberlerinin farkındayız. Rus yetkililerle iletişim içindeyiz" denildi.

23 TEMMUZ2DA ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

23 Temmuz'da Ukrayna tahılının limanlardan sevk edilmesi için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında anlaşma imzalanmıştı.