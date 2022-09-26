SON DAKİKA HABERİ: Rusya'da okula saldırı: 13 ölü, 21 yaralı

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Rusya'nın Izhevsk kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan bilgilere göre saldırıda 13 kişi ölürken, 21 kişi de yaralandı. Ölenler arasında 5 çocuk, 2 öğretmen, 2 güvenlik görevlisi var. Yaralılar arasında 14 öğrencinin bulunduğu bildirildi.

Izhevsk'in bağlı bulunduğu Udmurtia eyaletinin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırganın cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu. Saldırganın intihar ettiği tespit edildi.

Eyalet yetkililerine göre saldırgan üzerinde Nazi sembolleri olan bir tişört giyiyordu.

Okulda 982 öğrenci ve 80'den öğretmen olduğu belirtildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...