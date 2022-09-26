SON DAKİKA HABERİ: Rusya'da okula saldırı: 15 ölü, 24 yaralı

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Rusya'nın Izhevsk kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan bilgilere göre saldırıda 15 kişi ölürken, 24 kişi de yaralandı. Ölenler arasında 11 çocuk, 2 öğretmen, 2 güvenlik görevlisi var. Yaralılar arasında 14 öğrencinin bulunduğu bildirildi.

Izhevsk'in bağlı bulunduğu Udmurtya eyaletinin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırganın cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu. Saldırganın intihar ettiği tespit edildi.

OKULUN ESKİ ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

Eyalet yetkililerine göre saldırgan üzerinde Nazi sembolleri olan bir tişört giyiyordu. Saldırganın kimliği 34 yaşındaki Artem Kazantsev olarak açıklandı. Saldırganın katliam düzenlediği okulun eski öğrencisi olduğu belirtildi.



Okulda 982 öğrenci ve 80'den öğretmen olduğu belirtildi.

Udmurtya Cumhuriyeti'nde 29 Eylül'e kadar olay nedeniyle yas ilan edildiği kaydedildi.



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