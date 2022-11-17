SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna: Tahıl anlaşması 4 ay uzatıldı

Son dakika haberi!

Ukrayna savaşı nedeniyle ülkeden çıkartılamayan tahıllar İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla ihtiyacı olan ülkelere gönderilmeye başlanmıştı.





Şimdiye kadar anlaşma kapsamında 11 milyon tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmişti. Rusya geçtiğimiz günlerde anlaşmayı kısa süreliğine askıya alsa da Türkiye'nin girişimleriyle tahılın sevkiyatı yeniden sağlanmıştı.

22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşmanın geçerliliği 19 Kasım'da sona eriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'ye dönünce anlaşmanın uzatılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayacağını söylemişti.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık 19 Kasım'da sona erecek anlaşmanın 120 gün boyunca uzatıldığını duyurdu.

Türkiye ve Rusya Savunma Bakanlıkları, Ukrayna Altyapı Bakanlığı ülkeler adına süreci yürüten kurumlar olarak belirlenmişti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...