SON DAKİKA HABERİ: Biden ve Putin’in Ukrayna görüşmesi başladı

Geçtiğimiz gün Kremlin tarafından duyurulan ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi başladı.

Beyaz Saray, Ukrayna çevresindeki asker birikimini konuşmak üzere görüşmenin başladığını belirtirken, görüşmenin TSİ 19.04'te başladığını aktardı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dünkü "Rusya Ukrayna'da işgale her an başlayabilir." açıklamasının ardından gözler bugün Biden ile Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti.



ABD yönetimi, Ukrayna'daki zorunlu olmayan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi talimatını vermiş, ayrıca ülkedeki 160 askerini de geri çekme kararı almıştı.

