Türk vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Türkiye, vatandaşlara Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.



Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yaptı.



Türkiye'nin, Ukrayna'daki güvenlik durumunu yakından takip ettiği belirtilen duyuruda, "Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahatten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir." ifadesi yer aldı.



Duyuruda, vatandaşların şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri alması ve mecburi seyahatleri öncesinde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ile temas kurmaları önerildi.