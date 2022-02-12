ABD Başkanı Biden, Rusya lideri Putin ile Ukrayna'yı görüştü

Tüm dünyanın gözü Ukrayna krizine çevrilmişken ABD ile Rusya arasında kritik görüşme gerçekleşti.



ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonda görüştü.



62 dakika süren görüşmede Biden, Putin'i Rusya'nın Ukrayna işgaline kararlı ve hızlı bir yanıt verileceği konusunda uyardı.



Beyaz Saray'dan gelen açıklamada "Biden, Putin'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin geniş çaplı insan ıstırabı anlamına geleceğini ve Rusya'nın itibarını azaltacağını söyledi " denildi.



Açıklamaya göre Biden, diplomatik çözüm arayışına devam edeceklerini, ancak diğer senaryolara da eşit derecede hazırlıklı olacaklarını söyledi.



Görüşme sonrası açıklama yapan adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili ise "Rusya'nın diplomasi yolunu izlemeye istekli olup olmadığı belli değil. Askeri harekata geçebilir" diye konuştu.



Putin, Biden ile görüşmeden önce ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuştu.



Elize Sarayı'ndan gelen açıklamaya göre Macron Putin'e, Avrupalı ortakları ve müttefiklerinin kaygılarını dile getirdi. Samimi bir diyaloğun gerginliğin tırmanışıyla uyumlu olmadığını ifade etti.



Kremlin ise, Putin ve Macron’un “Rusya’nın Ukrayna’yı sözde işgal planı hakkındaki provokatif spekülasyonları" ele aldığını duyurdu.