SON DAKİKA HABERİ: Fransa'da yeni tedbirler: Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı

SON DAKİKA HABERİ: Bir ay boyunca Fransa'nın tümü kırmızı bölge ilan edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 19 bölgedeki sokağa çıkma yasağının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıkladı. Macron, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde en az 3 hafta boyunca okulların ve kreşlerin kapatıldığını da duyurdu.

Anadolu Ajansı 31.03.2021 - 21:41

SON DAKİKA HABERİ: Fransa'da yeni tedbirler: Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı

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