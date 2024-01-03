SON DAKİKA HABERİ: İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye ziyaretini erteledi

Son dakika haberi! İran'da Kasım Süleymani'nin anıldığı tören sırasında peş peşe iki patlama oldu. Patlamalarda en az 103 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İran, patlamanın terör saldırısı olduğunu açıklayarak ülkede bir günlüğüne ulusal yas ilan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi’ye, Kirman’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye’nin terörle mücadelede İran’ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.