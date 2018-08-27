Son dakika haberi! Türkiye ile ABD arasında krizin sürdüğü bir dönemde Amerika'dan üç kongre üyesi Ankara'ya geldi.



Heyet başkanı, aynı zamanda NATO Parlamenter Asamblesi üyesi olan Michael Turner ile iki kongre üyesi önce İncirlik Üssü'nü ziyaret etti.



Ardından da Meclis’te NATO Parlamenter Asamblesi üyeleriyle bir araya geldiler.



Yaklaşık bir saat süren toplantıda ikili ilişkilerin iyileştirilmesi, Rusya’dan S-400 alımı ve Kongre'nin Türkiye'ye teslimatını engellediği F-35 'ler vardı.



ABD Kongre üyeleri, S-400 alınmasından vazgeçilmesi durumunda Kongre'de alınan yaptırım kararının aşılabileceği yönünde mesaj verdi.



Türk tarafı ise, ABD’nin PKK ve FETÖ ile mücadelede daha fazla işbirliği yapması gerektiğine dikkat çekti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...