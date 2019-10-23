SON DAKİKA HABERİ: Trump: Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı sağlandı

Son dakika haberi! Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatı sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölgenin oluşturulması çok büyük başarı" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. Ateşkes sözü tutuldu ve çatışma sona erdi. Kürtler güvende ve çok nazik bir şekilde bizimle çalıştı. Tutuklu DAEŞ'liler güvenli bölgelere taşındı. Ben de bu konuda yerel saatle 11.00'de bir açıklama yapacağım" mesajını paylaştı.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...