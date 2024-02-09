Soykırım davasının bedeli: İsrail istihbaratından Güney Afrikalı bakana tehdit

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) uyarılarını dikkate almayan ve Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını sürdüren İsrail, Güney Afrikalı bakanı tehdit etti.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, ülkesinin açtığı soykırım davasından dolayı İsrail istihbaratının kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.



Cape Town'da, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sosyal medyada defalarca hedef gösterilen ailesinin güvenliği için endişeli olduğunu belirtti.



Hedef gösterilmesinin İsrail istihbaratının bir hareket biçimi olduğunu savunan Pandor, soykırım davasından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.



Pandor, "Ailem için endişeleniyorum çünkü bazı sosyal medya mesajlarında, çocuklarımdan bahsediliyor. İsrail ajanları, istihbarat servisleri böyle davranıyor ve sizi korkutmaya çalışıyorlar, bu yüzden korkmamalıyız" ifadesini kullandı.



Hükümetin davadan vazgeçmek gibi bir niyetinin olmadığına işaret eden Pandor, bir sonraki duruşmaya kadar tüm hukukçuların daha fazla çalışacağını kaydetti.



Pandor, güvenliğinin artırılması için talepte bulunduğunu aktardı.

