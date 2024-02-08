İsrail, soykırımı önleme kararına meydan okuyor

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti.

İsrail'in 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlaliyle ilgili olarak UAD, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu insani yardımların acilen sağlamasını istedi.

UAD, bunun mümkün kılınması için İsrail'in acil ve etkili önlemler almasına hükmetti.