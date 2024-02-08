İsrail, soykırımı önleme kararına meydan okuyor

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında İsrail'e karşı geçici tedbir kararı vermesinin üzerinden iki hafta geçti. İsrail, insani yardımlara engel olunmasından öldürme eylemlerine kadar soykırım kararlarına meydan okumaya devam ediyor.

İsrail, soykırımı önleme kararına meydan okuyor - 1

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti.

İsrail'in 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlaliyle ilgili olarak UAD, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu insani yardımların acilen sağlamasını istedi.

UAD, bunun mümkün kılınması için İsrail'in acil ve etkili önlemler almasına hükmetti.

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İsrail, soykırımı önleme kararına meydan okuyor - 2

İSRAİL YARDIM KONVOYLARINI VURUYOR

Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail ordusu, bölgeyi üçe bölmüş durumda.

Bölünen yerlerde İsrail ordusunun kontrol noktaları bulunuyor.

Bu noktalardan insani yardımlar dahil İsrail'in izni olmadan geçişlere müsaade edilmiyor.

İsrail, izni olmadan geçirilmek istenen her şeyi vurmakla tehdit ederken söz konusu izni alan BM'ye ait yardım ajansı UNRWA'ya ait Gazze Şeridi’nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyuna dahi 5 Şubat'ta denizden ateş açtı.

İsrail, soykırımı önleme kararına meydan okuyor - 3

UAD’nin sivillere insani yardım ulaştırılması yönündeki açık hükmüne rağmen 26 Ocak’tan sonra Gazze Şeridi’ne giren yardım tırlarının sayısının azalması dikkat çekiyor.

UAD kararının alındığı 26 Ocak'tan önceki iki hafta boyunca Gazze'ye ortalama günde 156 yardım tırı girdi.

26 Ocak'tan sonraki 11 güne ilişkin verilere bakıldığında ise izin verilen yardım tırı sayısının günlük yalnızca 93 olduğu görülüyor.

İsrail, soykırımı önleme kararına meydan okuyor - 4

İSRAİL'İN GİRİŞ İZNİ VERDİĞİ TIR SAYISI YÜZDE 40 AZALDI

Buna göre İsrail, UAD kararlarının ardından Gazze'ye insani yardım için girebilen tır sayısını yüzde 40 azalttı.

Bu nedenle Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri krizi de en üst seviyeye çıktı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırı öncesi ablukaya rağmen Gazze'ye giren günlük yardım tırı ortalaması 500 civarındaydı.

İsrail, soykırımı önleme kararına meydan okuyor - 5

BM KITLIK İÇİN UYARIYOR

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 5 Şubat'taki açıklamasında Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ocak ayında Gazze'nin kuzeyi için planladığı yardım operasyonlarının 61'inden sadece 10'unu gerçekleştirebildiğini bildirdi.

Sözcü, hastane ve sağlık tesislerine yardım misyonlarının da İsrail güçleri tarafından çoğunlukla engellendiğini vurguladı.

İsrail, soykırımı önleme kararına meydan okuyor - 6

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.

BM'ye göre Gazze'de 378 bin kişi "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya.

İsrail, soykırımı önleme kararına meydan okuyor - 7

İSRAİL ÖLDÜRMEKTEN DE VAZGEÇMEDİ

BM'nin en yüksek yargı organı UAD'nin hükümlerine rağmen Tel Aviv yönetimi, şu ana kadar kararlara uyduğunu gösteren herhangi bir adım atmadı.

Aslında Gazze'den gelen raporlar İsrail'in 26 Ocak'tan sonra dahi şiddeti her geçen gün artırdığını, sivilleri bombalamayı sürdürdüğünü ve insani yardımların birçoğunun girişini de engellediğini gösteriyor.

İsrail, soykırımı önleme kararına meydan okuyor - 8

Tel Aviv yönetimine bağlı güçler, UAD'nin tedbir kararları almasından bu yana Gazze Şeridi'nde yalnızca 13 gün içinde 1625 Filistinliyi öldürdü, en az 2 bin 660’ını da yaraladı.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin birçoğunu bombalayan, işgal eden ve işlevsiz hale getiren İsrail bu eylemleri nedeniyle soykırım ve savaş suçlarıyla suçlanmasına rağmen UAD'nin kararından sonra da Gazze'deki Nasır Hastanesi dahil olmak üzere çok sayıda sağlık merkezini vurdu.

İsrail, soykırımı önleme kararına meydan okuyor - 9

REFAH BÖLGESİNE SALDIRI HAZIRLIĞI

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon Filistinli zorla yerinden edildi.

Yerinden edilenlerin büyük bir kısmı Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı.

İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin kişinin ikamet ettiği Refah'ın nüfusu bugün itibarıyla 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu aşmış durumda.

Yeterli konut olmaması nedeniyle bu Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail yönetimi ise Refah'a kara saldırıları başlatacağının sinyalini veriyor.

İsrail, soykırımı önleme kararına meydan okuyor - 10

İsrail'in saldırılarını yerinden edilen 2 milyon Filistinlinin yarısından fazlasının sığındığı ve Tel Aviv'in "güvenli alan" ilan ettiği güneydeki Refah kentine doğru genişlettiği görülüyor.

Hem Başbakan Binyamin Netanyahu hem Savunma Bakanı Yoav Gallant, geçen hafta Refah'a kara saldırısı niyetlerini açıktan duyurdu.

Refah, aylardır İsrail güçlerinin hava saldırılarına maruz kalıyor.

Ancak beklenen yeni kara saldırısı, Gazze Şeridi'nde yeni trajedilerin yaşanacağına ilişkin endişelere neden oluyor.

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