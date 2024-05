SpaceX, ABD'nin casus uydularını yörüngeye gönderdi

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) adına gerçekleştirdiği NROL-146 görevi başladı.



ABD Ulusal Keşif Ofisi'ne ait (NRO) Casus uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 01.00'de ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.



Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Pasifik Okyanusu'nda bulunan "Of Course I Still Love You" adlı platforma iniş yapacağı bildirildi.



AYRINTILAR GİZLİ TUTULUYOR



Ulusal Keşif Ofisi (NRO), ABD hükümetinin casus uydularını tasarlayan, üreten, fırlatan ve işleten kurum olarak çeşitli devlet birimlerine uydu istihbaratı sağlıyor.

Gizlilik ilkesi gereği SpaceX’in yörüngeye gönderdiği casus uydularının sayısı ve özellikleri gibi detaylar bilinmiyor.

ABD istihbaratından kaynaklar, Elon Musk'ın uzay şirketi ile ulusal güvenlik teşkilatları arasındaki bağların derinleştiğini söylüyor.