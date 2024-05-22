SpaceX, ABD'nin casus uydularını yörüngeye gönderdi

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait Falcon-9 roketi, ABD Ulusal Keşif Ofisi'ne ait (NRO) casus uydularını NROL-146 görevi kapsamında yörüngeye taşımak üzere başarılı bir şekilde fırlatıldı. ABD istihbaratından kaynaklar, Elon Musk'ın uzay şirketi ile ulusal güvenlik teşkilatları arasındaki bağların derinleştiğini söylüyor.

SpaceX, ABD'nin casus uydularını yörüngeye gönderdi
SpaceX, ABD istihbarat teşkilatı için casus uydu ağı kuruyor

SpaceX, ABD istihbarat teşkilatı için casus uydu ağı kuruyor

Haberi Görüntüle

merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) adına gerçekleştirdiği NROL-146 görevi başladı.

ABD Ulusal Keşif Ofisi'ne ait (NRO) Casus uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 01.00'de ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Pasifik Okyanusu'nda bulunan "Of Course I Still Love You" adlı platforma iniş yapacağı bildirildi.

AYRINTILAR GİZLİ TUTULUYOR

Ulusal Keşif Ofisi (NRO), ABD hükümetinin casus uydularını tasarlayan, üreten, fırlatan ve işleten kurum olarak çeşitli devlet birimlerine uydu istihbaratı sağlıyor.

Gizlilik ilkesi gereği SpaceX’in yörüngeye gönderdiği casus uydularının sayısı ve özellikleri gibi detaylar bilinmiyor.

ABD istihbaratından kaynaklar, 'ın uzay şirketi ile ulusal güvenlik teşkilatları arasındaki bağların derinleştiğini söylüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Kremlin: AB'nin dondurulan Rus varlıklarına el koyması hırsızlık

Kremlin: AB'nin dondurulan Rus varlıklarına el koyması hırsızlık

Rusya'da eski ordu komutanına dolandırıcılık tutuklaması

Rusya'da eski ordu komutanına dolandırıcılık tutuklaması

Bir ayda iki kez tırmandı: Nepalli "Everest Adam" rekorunu yeniledi

Bir ayda iki kez tırmandı: Nepalli "Everest Adam" rekorunu yeniledi

İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

Hamas açıkladı: İsrail askerleri pusuya düşürüldü, en az 10 ölü var

Hamas açıkladı: İsrail askerleri pusuya düşürüldü, en az 10 ölü var

Altından daha değerli: Dünyanın en pahalı tüyü satıldı

Altından daha değerli: Dünyanın en pahalı tüyü satıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...