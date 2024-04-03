Stoltenberg: Mesele Ukrayna'nın NATO'ya ne zaman üye olacağı

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

Toplantıda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üye devletlerin, "Rusya'ya savaşı kazanamayacağı mesajını" vermek üzere Ukrayna'ya verilen desteğin daha öngörülebilir bir şekilde arttırılmasına yönelik bir anlaşmayı görüşeceklerini söyledi.

100 milyar euroluk beş yıllık bir fon önerisi ve Kiev'e yardımı "Trump geçirmez" hale getirmenin bir yolu olarak görülen bir plan da buna dahil.

Planlar, NATO'nun kuruluşunun 75. yıldönümünün kutlanacağı ve temmuz ayında Washington'da yapılacak ittifak liderleri zirvesine hazırlık amacıyla Brüksel'de iki gün sürecek toplantıda ele alınacak.

Stoltenberg, ittifak üyelerinin Ukrayna için uzun vadeli silah teslimatını garanti etmeleri gerektiğini belirtti.

"UKRAYNA'NIN DAHA FAZLA PARAYA İHTİYACI VAR"

NATO zirvesinin başlangıcında gazetecilere yaptığı açıklamada Stoltenberg, Ukrayna'nın uzun yıllar boyunca NATO'dan daha fazla ve yeni paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bakanlar, beş yıllık 100 milyar avroluk bir fon önerisini görüşmeye hazırlanırken NATO lideri, "Ukrayna'ya uzun vadede güvenilir ve öngörülebilir güvenlik yardımı sağlamalıyız, böylece gönüllü katkılardan ziyade NATO taahhütlerine, kısa vadeli tekliflerden ziyade çok yıllı taahhütlere dayanmış oluruz" diye konuştu.

Stoltenberg ayrıca ABD'nin askeri yardım paketi konusunda karar vermesinin önemli olduğunu belirtirken, Rusya'nın Kuzey Kore ve İran'dan ciddi miktarda silah aldığını belirtti.

Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını da söyleyen Stoltenberg, "Mesele, ne zaman olacağı" dedi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, NATO toplantısı için Brüksel'e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in uçağı mekanik bir sorun nedeniyle Paris'te kaldı.



Blinken, Ocak ayında Avrupa'ya yaptığı bir seyahatinde de uçağındaki sorun nedeniyle kısa bir süre İsviçre'nin Davos kentinde mahsur kalmıştı.



RUSYA'DAN TEPKİ GECİKMEDİ



Moskova, toplantıya ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "NATO, Rusya ile ilişkilerde soğuk savaş zihniyetine geri döndü" dedi.

Ermenistan'daki Avrupa Birliği misyonunun aslında NATO misyonuna dönüştürüldüğünü söyleyen Zaharova, "Çok kutupşu yeni dünyada NATO'ya yer yok ama blok odağımızda kalmaya devam edecek" diye konuştu.





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