Stoltenberg NATO'nun beklentisini açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun daha istikrarsız bir dünyada kendisini uzun vadeye göre hazırlaması gerektiğini, bu çerçevede savunma sanayisinde üretimin artırılmasının önem arz ettiğini söyledi.

Stoltenberg, İsveç'te düzenlenen NATO-Savunma NATO-Sanayi Forumu'nda konuşma yaptı.



"Bazı yatırımcılar yanlış yönlendirilmiş şekilde savunma sanayisine yatırımın etik olmadığı fikrine sahip." diyen Stoltenberg, savunma sanayisi olmadan caydırıcılık, savunma ve güvenlik olmayacağını belirtti.



Stoltenberg, "NATO müttefiklerini savunmak için silah üretmenin, özgürlüğümüzü savunmanın, Ukraynalı askerlerin ülkelerini savunmasına yardım etmenin etik olmayan bir tarafı yok." ifadesini kullandı.

