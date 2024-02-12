Stubb: NATO'nun karar merkezinde yer almak istiyoruz

Finlandiya'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO karar alma sürecinin merkezinde yer almak istediklerini söyledi.

Stubb eski ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri ittifaka ilişkin son yorumlarına rağmen, ülkesinin sakin kalması ve NATO üyeliğine odaklanması gerektiğini söyledi.

Kasım ayında yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı olmak için ön sıralarda yer alan Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, NATO üyelerinin ittifaka katkılarının azalması halinde, "bu ülkeleri Rusya'nın gelecekteki bir saldırısından korumak istemeyeceğini" söylemişti.



Finlandiya, geçen yıl NATO'ya katılan son ülke olmuştu.

