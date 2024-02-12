Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini NATO yanlısı Alexander Stubb kazandı

STUBB'IN CUMHURBAŞKANLIĞI YENİ BİR DÖNEME İŞARET EDİYOR



Stubb'ın ikinci turdaki rakibi Eski Dışişleri Bakanı Liberal Yeşil Parti'nin adayı Pekka Haavisto'ydu. Eski Bakan, Stubb'ı tebrik etti.



Seçimin ilk turunda Stubb yüzde 27,2'lik oy oranıyla birinci olurken; Haavisto oyların yüzde 25,8'ini alarak ikinci olmuştu.



Finlandiya'da cumhurbaşkanları yıllardır Moskova ve NATO arasındaki gerilimi azaltmak için rol üstleniyordu. Ancak Stubb'ın cumhurbaşkanlığı yeni bir döneme işaret ediyor.



Stubb, artık yıllardır süregelen tarafsızlığını NATO üyesi olarak ortadan kaldıran Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı. Yeni Cumhurbaşkanı, Finlandiya'nın NATO'daki rolünde belirleyici olacak. Başkomutanlık görevini de yürütecek Cumhurbaşkanı Stubb, dış politika ve güvenlik konularında da söz sahibi.



Rusya ile Finlandiya sınırı bin 300 kilometreden fazla. Stubb, NATO ile iş birliğinden yana. Nükleer silahların Finlandiya topraklarından geçişine ve NATO'nun ülkede kalıcı olarak asker konuşlandırmasına izin verilmesini savunuyor. Finlandiya'da nükleer silah depolanmasına ise karşı.