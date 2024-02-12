Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini NATO yanlısı Alexander Stubb kazandı

Finlandiya'da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu, merkez sağdan eski Başbakan Alexander Stubb kazandı. Moskova'ya karşı NATO ile sıkı iş birliğinden yana olan Stubb, NATO'nun ülkede kalıcı asker konuşlandırmasını savunuyor ancak nükleer silah depolanmasına karşı çıkıyor.

Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini NATO yanlısı Alexander Stubb kazandı

'da halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Merkez sağ Ulusal Koalisyon Partisi'nin adayı Alexander Stubb oyların yüzde 51,6'sını alarak 'nın 13. oldu.

Sçim zaferini partililerle kutlayan Alexander Stubb, konuşmasında büyük gurur yaşadığını söyledi.

Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini NATO yanlısı Alexander Stubb kazandı - 1 Alexander Stubb (solda), Pekka Haavisto (sağda)

STUBB'IN CUMHURBAŞKANLIĞI YENİ BİR DÖNEME İŞARET EDİYOR

Stubb'ın ikinci turdaki rakibi Eski Dışişleri Bakanı Liberal Yeşil Parti'nin adayı Pekka Haavisto'ydu. Eski Bakan, Stubb'ı tebrik etti.

Seçimin ilk turunda Stubb yüzde 27,2'lik oy oranıyla birinci olurken; Haavisto oyların yüzde 25,8'ini alarak ikinci olmuştu.

Finlandiya'da cumhurbaşkanları yıllardır Moskova ve arasındaki gerilimi azaltmak için rol üstleniyordu. Ancak Stubb'ın cumhurbaşkanlığı yeni bir döneme işaret ediyor.

Stubb, artık yıllardır süregelen tarafsızlığını NATO üyesi olarak ortadan kaldıran Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı. Yeni Cumhurbaşkanı, Finlandiya'nın NATO'daki rolünde belirleyici olacak. Başkomutanlık görevini de yürütecek Cumhurbaşkanı Stubb, dış politika ve güvenlik konularında da söz sahibi.

Rusya ile Finlandiya sınırı bin 300 kilometreden fazla. Stubb, NATO ile iş birliğinden yana. Nükleer silahların Finlandiya topraklarından geçişine ve NATO'nun ülkede kalıcı olarak asker konuşlandırmasına izin verilmesini savunuyor. Finlandiya'da nükleer silah depolanmasına ise karşı.

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