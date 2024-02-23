Sudan'da açlık uyarısı: İç savaş 10 aydır sürüyor

Sudan’da Orgeneral Abdülfettah Burhan komutasındaki ordu ile Muhammed Hamdan Dagalo’nun liderliğini yaptığı Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar ülkeyi uçuruma sürüklüyor.



Özellikle ülkenin batısındaki Darfur'da büyük bir tahribat var.



Merkezi hükümet, katliamlardan Hızlı Destek kuvvetlerini sorumlu tutuyor.



Çatışmalardan sağ kurtulanlarsa Darfur’un kuzeyindeki Zemzem Kampına yerleşmiş durumda. Ancak kampta insani koşullar oldukça kötü.



Kampta barınan Sudanlı kadınlardan biri, "Buraya geldiğimizden beri hiçbir şeyimiz yok. Önceden yemek alabiliyorduk ama artık o da yok. Yemek için küçük şeyler ekiyoruz" diye konuştu.



Hastanenin kampa çok uzak olduğunu belirten Sudanlı yerleşimciler hastanelerin çatışmalar yüzünden kapandığını söyledi.

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Bölgede bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, acil yardım çağrısı yaptı. Örgüt, kampta her 2 saatte bir çocuğun yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.



İç savaşın başlamasından bu yana 1.6 milyon kişi ülkeyi terk etti. 7 milyonu aşkın kişi de ülke içinde yerinden edildi.



2019 yılında Ömer El Beşir’in devrilmesinde ittifak yapan General Burhan ve Hamdan Dagalo sivil hükümette beraber çalışmıştı.



Ancak Dagalo önderliğindeki Hızlı Destek Kuvvetleri’nin orduya dahil edilme süreci ittifakı bozdu ve iki kuvvet arasında çatışmalar başladı.



Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan ateşkes toplantıları da başarısızlıkla sonuçlanmıştı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun