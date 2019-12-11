Sudan'da Beşir 1989 darbesi nedeniyle ifade verdi

Sudan'da sıkı güvenlik önlemleri altında savcılığa çıkarıla Ömer El Beşir dönemin Başbakanı Sadık El Mehdi'ye yapılan 1989 darbesi nedeniyle ifade verdi.



El Beşir ve yardımcıları hakkında 13 Mayıs'ta darbeyle anayasal düzeni bozmak suçundan soruşturma başlatılmıştı.



El Beşir 1989 darbesinin ardından 1993'te kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti.



Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestoların rejim karşıtı gösterilere dönüşmesi üzerine ordu yönetime el koymuş ve 30 yıllık Ömer El Beşir dönemi sona ermişti.