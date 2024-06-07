Sudan’da paramiliter güç köye saldırdı: 180 ölü

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.



Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetlerinin çarşamba günü Gezira eyaletine bağlı Wad el-Noura köyüne saldırdığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 180 silahsız köylünün hayatını kaybettiği belirtildi.

ULUSLARARASI TOPLUMUN EYLEMSİZLİĞİ



Katliamın kınandığı vurgulanan açıklamada, bu tür saldırıların uluslararası toplumun RSF'ye ve onun yabancı paralı askerlerin karşı eylemsizliğinden kaynaklandığı ifade edildi.



Açıklamada, “Bu, 1994'te Ruanda'daki soykırım katliamlarında izlenen yaklaşıma benziyor. Bu nedenle Sudan hükümeti, bu katliamın uluslararası toplumun RSF’ye bakış açısında bir dönüm noktası olmasını ve tüm insanlık için tehdit oluşturan bir terör örgütü olarak görülmesini talep ediyor” ifadeleri kullanıldı.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerin yan yana dizildiği görüldü.

