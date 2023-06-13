Sudan'daki çatışmalarda insani yardımlar hedef alınıyor: BM'den tepki geldi

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da insani yardım varlıklarının hedef alınmasına tepki gösterdi. BM Genel Sekreteri, dün yaptığı açıklamada Sudan'daki çatışmaların çözüme kavuşturulmasında öncü rol oynamayacaklarını aktardı.

Sudan'daki çatışmalarda insani yardımlar hedef alınıyor: BM'den tepki geldi

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Griffiths, 'daki insani yardım için kullanılan depoların yağmalandığını, işgal edildiğini ve zırh olarak kullanıldığını anlattı.

Söz konusu durumun insani yardımın ihtiyacı olan kişilere ulaşmasını engellediğini aktaran Griffiths, "Taraflar tüm zamanlarda insani yardım varlıklarına saygı göstermeli." vurgusunda bulundu.

Griffiths, BM'nin yardımını dağıtabilmesi için "güvenli, hızlı ve engelsiz" erişime ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada ise BM'nin  için 19 Haziran'da Cenevre'de düzenlenecek üst düzey taahhüt konferansının ev sahiplerinden biri olacağı bilgisi verildi.

Konferans, BM'nin yanı sıra Mısır, Almanya, Katar, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği tarafından düzenlenecek.

Sudan'da 24 saatlik ateşkes

Sudan'da 24 saatlik ateşkes

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BM ÖNCÜ ROL OYNAMAYACAK

(BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da mevcudiyetlerini sürdüreceklerini ancak çözüme ilişkin öncü rol oynamayacaklarını belirtti.

Guterres, "En başından beri söylediğimiz üzere, biz Sudan için Afrika'dan gelecek çözümleri destekliyoruz. Bu çerçevede Afrika Birliği ve Doğu Afrika’daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesin'nin (IGAD) çabalarını destekliyoruz. Öncü bir rol oynamayı planlamadık ve böyle bir niyetimiz de yok." dedi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirdi.

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