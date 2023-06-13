Sudan'daki çatışmalarda insani yardımlar hedef alınıyor: BM'den tepki geldi

BM ÖNCÜ ROL OYNAMAYACAK



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da mevcudiyetlerini sürdüreceklerini ancak çözüme ilişkin öncü rol oynamayacaklarını belirtti.

Guterres, "En başından beri söylediğimiz üzere, biz Sudan için Afrika'dan gelecek çözümleri destekliyoruz. Bu çerçevede Afrika Birliği ve Doğu Afrika’daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesin'nin (IGAD) çabalarını destekliyoruz. Öncü bir rol oynamayı planlamadık ve böyle bir niyetimiz de yok." dedi.



SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR



Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.



HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirdi.