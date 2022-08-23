Sular çekilince 113 milyon yıl öncesine ait dinozor izleri ortaya çıktı

ABD'nin Teksas eyaletindeki Dinozor Vadisi Eyalet Parkı'nda suyu çekilen ırmakta ortaya çıkan izler bilim dünyasında heyecan yarattı. Nehir yatağında 113 milyon yıl öncesine ait dinozor izleri bulundu.

ABD Kuraklık Monitörü'ne göre, Teksas'ın yüzde 60'ından fazlası geçen hafta en yoğun iki kategoride kuraklık yaşadı. Eyalet, ayrıca son zamanlarda sıcaklıkları üç haneli rakamlara çıkaran ve milyonları aşırı ısı uyarıları altında bırakan yüksek sıcaklık dalgaları yaşarken, bu durumun bazı olumlu sonuçları da oldu.

Kuraklık nedeniyle kuruyan nehir ve göletlerde bilim insanlarını heyecanlandıran gelişmeler yaşandı.

Bu gelişmelerden biri de Teksas eyaletindeki Dinosaur Valley Eyalet Parkı'nda kuraklık nedeniyle suyu azalan nehirde ortaya çıkan 113 milyon yıl öncesine ait dinozor izleri oldu.

Valley Eyalet Parkı Sözcüsü Stephanie Salinas Garcia, nehir yatağında bulunan dinozor izleri hakkında CNN'e yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda ortaya çıkarılan ve nehrin farklı yerlerinde keşfedilen parkurların çoğu Acrocanthosaurus'a ait. Bu, yetişkinken yaklaşık 15 metre boyunda ve yedi tona yakın bir dinozor" dedi.



Garcia, Teksas'taki Glen Rose'daki parkta iz bırakan diğer türlerin ise yaklaşık 60 fit boyunda ve 44 ton ağırlığında olan Sauroposeidon olduğunu belirtti.

"Bu yeni dinozor izleri kısa bir süre görünür olsa da, parkta yeni dinozor izleri bulma konusunda merak ve heyecanı beraberinde getirdi." diyen Garcia, "Dinozor Vadisi Eyalet Parkı, 113 milyon yıllık bu izleri sadece şimdiki zaman için değil, gelecek nesiller için de korumaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

SULAR ÇEKİLİYOR GİZEMLİ KALINTILAR BİR BİR ORTAYA ÇIKIYOR



İzlerin hem ABD'de hem de yurt dışında kuraklık nedeniyle azalan su seviyelerinin ortaya çıkardığı en son keşif olarak kayıtlara geçri.



Su seviyesinin yaklaşık yüzde 27'si azalan Utah'daki Mead Gölü'nde son aylarda beş set insan kalıntısı keşfedildi.



Doğu Sırbistan'da, hala patlayıcı yüklü düzinelerce Alman savaş gemisi , kuruyan Tuna Nehri'nde açığa çıktı.



İspanya kırsalındaki Valdecanas rezervuarında İspanyol Stonehenge olarak adlandırılan tarih öncesi bir taş daire ortaya çıkarıldı.



Yine suyu tükenme nokasına gelen Yangtze Nehri'nde 600 yıllık olduğuna inanılan Budist heykelleri bulundu.