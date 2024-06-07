Sunak, Normandiya'daki törenden erken ayrılması nedeniyle özür diledi

Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü töreninden erken ayrılan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak X hesabından özür diledi.

Sunak, anma töreninin hayatını kaybedenler için yapıldığını belirterek, "İsteyeceğim son şey, anma etkinliğinin siyasetin gölgesinde kalmasıdır." ifadesini kullandı.



Gazilere önem verdiğini ve bu kapsamda son iki gündür İngiltere ve Fransa'da çeşitli etkinliklere katıldığını anlatan Sunak, "Normandiya'daki İngiliz etkinliğinden sonra İngiltere'ye döndüm. Fransa'da daha uzun kalmamam bir hataydı. Özür dilerim." açıklamasını yaptı.

SUNAK'A ELEŞTİRİ



Muhalefet partileri, Sunak'ın bu hareketini eleştirirken Liberal Demokratlar lideri Ed Davey, özür açıklamasına yanıt olarak, "Başbakanlık Ofisinin en ayrıcalıklı görevlerinden birisi de ülkeye hizmet edenler için orada bulunmakken Rishi Sunak, onları Normandiya sahillerinde yalnız bıraktı." ifadesini kullandı.



İşçi Partisinin önde gelen isimlerinden Matthew Pennycook ise Sky News'e yaptığı açıklamada, Sunak'ın özür dilemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.



Pennycook, "Bu, görevin utanç verici şekilde ihmalidir. Özür dilemekte haklı ancak Britanya halkı, kendisine bu görevi terk etme kararı alan adamla ilgili ciddi sorular sormalı." görüşünü paylaştı.



Sunak, İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerle ilgili televizyon yayınına katılmak için törenden erken ayrılmış ve bu hareketi muhalefet partilerinin tepkisini çekmişti.