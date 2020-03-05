Suriye'de Rus savaş uçakları sivilleri vurdu: 16 ölü

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Rusya'nın sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Rus savaş uçaklarının bombardımanında 16 sivil hayatını kaybetti.

NTV Haber 05.03.2020 - 15:15 | Son Güncelleme : 05.03.2020 - 15:18

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Suriye'de muhalifler Maaretmısrın bölgesinde tavuk çiftliğine sığınan siviller Rus uçakları tarafından hedef alındı.

Sivil kurtarma ekipleri "Beyaz Baretliler" ise saldırıda 16 sivilin öldüğünü, 18'inin yaralandığını açıkladı.

Ölenlerin tümünün Suriye ve Rusya'nın saldırılarından kaçan siviller olduğu belirtiliyor.

Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarında can kayıpları 2 bine yaklaştı.

Ocak 2019'dan bu yana evlerini terk edenlerin sayısı ise 2 milyonu aştı.

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