Rusya'nın askeri faaliyetlerinde rol alan "Kalkan" isimli bir özel güvenlik şirketinin, Suriye'de varlık gösterdiği ortaya çıktı.



Rus gazetesi Novaya Gazeta’nın "3 Rus vatandaşının Suriye'de öldüğü"ne ilişkin haberiyle, Rus özel güvenlik şirketi Kalkan'ın Suriye'de varlık gösterdiği tespit edildi.



Rus askeri yetkililerinin ölenlere ilişkin bilgi sahibi olmadığı belirtilen haberde, bu paralı askerlerin "Kalkan" mensubu olduğu ifade edildi.



Rusya'nın Suriye'de Wagner Grup, Vega Güvenlik, Slav Birliği ve Moran Güvenlik Grubu gibi askeri güvenlik şirketleri de bulunuyor.



Güvenlik şirketleri, sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerde özellikle bazı Batı ülkeleri ve Rusya tarafından, özel operasyonlar ve inkar etmeyi gerektirebilecek birtakım askeri faaliyetlere personel temin ediyor.



ÖLDÜRÜLEN 3 PARALI ASKER

Denis Korotkov imzalı habere göre, 15 Temmuz’da Tankist, Şaman ve Kayrat lakaplı Rus vatandaşı 3 paralı asker, Suriye’nin Palmira kentinin kuzeyinde çıkan bir çatışmada öldü.



Haberde, bu kişilerin ölüm raporlarının Suriyeli bir general tarafından Arapça hazırlandığı ancak Lazkiye'deki Rus hava üssü Hmeymim’de mühürlendiği öne sürüldü.



Öldürülen paralı askerlerin 2018’den itibaren Rusya'nın Kubinka kentindeki 45. Muhafız Tugayı Hava İndirme Özel Kuvvetler Birliğine bağlı özel bir askeri şirkette çalıştıkları iddia edilen haberde, Tankist ve Şaman lakaplı iki paralı askerin kimliklerine ilişkin detaylı bilgi verildi. Kayrat lakaplı asker hakkında ise detaylı bilgiye ulaşılamadı.



Rus vatandaşı olan Tankist ve Şaman’ın, Ukrayna’nın doğusunda Kiev yönetimine karşı ayrılıkçılar ile birlikte savaştığı ifade edilen haberde, her iki kişinin de daha sonra özel askeri şirket Vagner'de paralı asker olarak çalıştığı kaydedildi.



İki paralı askerin cesetlerinin Rusya’ya getirildiği vurgulanan haberde, arkasında eski subayların bulunduğu iddia edilen Kalkan şirketinin sahibinin bilinmediği belirtildi.



ÖZEL ASKERİ ŞİRKETİ "KALKAN"

Özel askeri şirket "Kalkan", ilk olarak 2018’de ortaya çıktı. Şirketin üssü Rusya’nın Moskova’ya bağlı Kubinka şehrinde bulunuyor.



Rusya Hava Kuvvetleri’nin 45. Muhafız Tugayı Hava İndirme Özel Kuvvetler Birliği ile ilişkisi olduğu iddia edilen şirketin sahibi bilinmiyor. Şirketin arkasında Savunma Bakanlığı'nda çalışanlar veya eski generaller olduğu belirtiliyor.



Kalkan ile bağlantısı olan hiçbir Rus veya yabancı tüzel kişi tespit edilemiyor. Suriye’de halen 5 şirketin güvenliğini sağlayan Kalkan’ın, söz konusu şirketleri koruyan ekipleri 25-30 kişiden oluşuyor.



Personelin dönüşümü 3 ayda bir yapılsa da isteğe bağlı görevlendirme süresi uzatılabiliyor.



Kalkan'da çalışan paralı askerler geçen yıl 180 bin ruble (yaklaşık 16 bin TL) kazanırken bu yıl ise 120 bin rubleye (yaklaşık 10 bin 600 TL) çalışıyor.