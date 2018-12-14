Uluslararasi haber ajansi Reuters'in haberine göre, "Suriye Ulusal Ordusu" sözcüsü Yusuf Hamud, operasyonun birkaç cepheden aynı anda başlatılacağını söyledi. Hamud, "Münbiç, Telabyad, Resülayn olabilir" dedi.

Her üç kent de Suriye'nin Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

"Suriye Ulusal Ordusu" sözcüsü Yusuf Hamud, operasyonun tarihi hakkında bilgi vermedi. Henüz tarih belirlenmediğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, dünkü açıklamasında "tek taraflı bir askeri harekatın kabul edilemez" olduğunu belirtti.