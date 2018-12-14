Uluslararasi haber ajansi Reuters'in haberine göre, "Suriye Ulusal Ordusu" sözcüsü Yusuf Hamud, operasyonun birkaç cepheden aynı anda başlatılacağını söyledi. Hamud, "Münbiç, Telabyad, Resülayn olabilir" dedi.
Her üç kent de Suriye'nin Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
"Suriye Ulusal Ordusu" sözcüsü Yusuf Hamud, operasyonun tarihi hakkında bilgi vermedi. Henüz tarih belirlenmediğini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, dünkü açıklamasında "tek taraflı bir askeri harekatın kabul edilemez" olduğunu belirtti.
Suriyeli muhaliflerden Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması
NTV HaberDünya
Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını ilan etmesinin ardından Suriyeli silahlı muhaliflerden destek açıklaması geldi. "Suriye Ulusal Ordusu" sözcüsü, 15 bin kadar muhalifin Türk ordusu ile operasyona katılmaya hazır olduğunu duyurdu.
Uluslararasi haber ajansi Reuters'in haberine göre, "Suriye Ulusal Ordusu" sözcüsü Yusuf Hamud, operasyonun birkaç cepheden aynı anda başlatılacağını söyledi. Hamud, "Münbiç, Telabyad, Resülayn olabilir" dedi.