Sütyenine 5 yılan gizleyen kadın, gümrükte yakalandı

Bir WeChat kullanıcısı, "Sütyenimde saklamayı geçtim, bunlara dokunamam bile" diye yazarken, bir başkasıysa "Telefonda bile yılan fotoğraflarına bakamıyorum" ifadelerini kullandı.



Hayvan kaçakçılığını engelleyen gümrük memurlarını tebrik eden bir kullanıcı da "Görevlilerin, kalabalığın içinde dış görünüşü ya da yüz ifadeleri tuhaf olan kişileri tespit edebilmesi çok etkileyici" yorumunu yaptı.



Çin'in gümrük yönetmeliklerine göre, çevreye verilebilecek hasarın ve yabancı hastalıkların bulaşmasının önlenmesi için yabancı ülkelerden getirilen hayvanlarla ilgili önceden bilgilendirme yapılması gerekiyor. Bu hayvanlar, daha sonra ülkeye alınmadan önce muayeneden geçiriliyor.