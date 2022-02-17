Suudi Arabistan’da makinistlik ilanına binlerce kadın başvurdu

Suudi Arabistan'da 30 kadın makinisti işe almak için açılan bir iş ilanına 28 bin kişi başvuru yaptı. İlanı veren İspanyol demiryolu şirketi Renfe, akademik geçmişin ve İngilizce dil becerilerinin çevrimiçi değerlendirmesinin aday sayısını yaklaşık yarı yarıya düşürmesine yardımcı olduğunu ve Mart ortasına kadar adayların geri kalanını eleyeceğini açıkladı.

MEKKE VE MEDİNE ARASINDA HIZLI TREN KULLANACAKLAR



Seçilen 30 kadın, bir yıllık ücretli eğitimin ardından Mekke ve Medine şehirleri arasında hızlı tren kullanacak. Yerel iş fırsatında, kadınlar için fırsatlar yaratmaya hevesli olduğunu bildiren şirket, şu anda Suudi Arabistan'da 80 erkek makinist stihdam ediyor ve 50 tanesi daha eğitim görüyor.



Mülakatlarda başarılı olan 30 kadın, bir yıl boyunca makinistlik eğitimi alacak.

Diğer taraftan, Suudi kadınlar için iş fırsatları, katı cinsiyet ayrımcılığı kurallarına uymaları gerektiğinden, yakın zamana kadar öğretmenler ve sağlık çalışanları gibi rollerle sınırlıydı. Kadınların 2018 yılına kadar Suudi Arabistan’da araba kullanmasına bile izin verilmiyordu.



Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Selman krallığı dışarıya açma ve ekonomiyi çeşitlendirme yönündeki açılımıyla, ülkede kadınların işgücüne katılımı son beş yılda neredeyse iki katına çıkarak yüzde 33'e yükseldi. Kadınlar şimdi bir zamanlar erkekler ve göçmen işçilerle sınırlı olan işleri de alıyorlar.



Suudi Arabistan'ta kadınların 2018 yılına kadar araç kullanması yasaktı.

Ancak 2021'in üçüncü çeyreğinde krallıkta çalışan kadınların oranı hala erkeklerinkinin yarısı kadar, yani yüzde 34,1 ve kadın işsizliği, yüzde 21,9 ile erkeklere göre üç kat daha fazlaydı.



Öte yandan, Suudi Arabistan, onlarca kadın hakları aktivistini tuzağa düşüren muhalefete yönelik bir baskı ve gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 cinayeti de dahil olmak üzere, insan hakları sicili üzerinde batıda bir inceleme sırasında toplumsal cinsiyet konularında ilerlemeye dikkat çekiyor.

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