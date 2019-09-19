ABD Başkanı Donald Trump, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'la gazetecilerin sorularını yanıtladı.



ABD Başkanı Donald Trump İran'a olası bir müdahale konusunda şu cümleleri sarf etti:



"Ortadoğu'da neler olacağını zamanında göreceğiz. Bir müdahalede bulunmak her zaman kolaydır. Tek bir telefonla herhangi bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur."



ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yönelik saldırıyle ilgili İran'a yeni yaptırımlar uygulayacaklarını da açıkladı.



Donald Trump'a, "İran'a askeri müdahale düşünüyor musunuz?" sorusu soruldu. Trump askeri müdahalenin son seçenek olduğunu masada başka seçeneklerin de olduğunu söyledi.



Konuyla ilgili bir açıklama da Suudi Arabistan'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gittiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la saldırıları görüştü.



Görüşme sonrası sosyal medyadan açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan'ın yanında olduklarını vurgulayarak, "Suudi Arabistan'ın kendini savunma hakkını destekliyoruz" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ayrıca, "İran rejiminin tehditkar davranışları tolere edilmeyecek" açıklamasında bulundu.



Ziyareti öncesi uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Saldırıya uğrayan Suudilerdi, saldırı onların topraklarına yapıldı. Bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniydi" dedi.



Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Veliaht Prens Selman görüşmesine ilişkin bir açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgen Ortagus'tan geldi.



Ortagus saldırının sadece Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğini tehdit etmediğini, orada yaşayan Amerikan vatandaşlarını da tehlikeye attığını belirtti.

