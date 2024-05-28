Suya düşen liderden, İngiltere başbakanına gönderme

İngiltere parlamentosundaki Liberal Demokratların Lideri Ed Davey, ülkenin en büyük gölü Windermere'de kürek sörfü yapmaya çalışırken suya düştü. Düşerken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan 58 yaşındaki Demokrat lider, "yine de Rishi Sunak kadar ıslanmadım" diyerek İngiltere başbakanını hedef aldı.

Suya düşen liderden, İngiltere başbakanına gönderme
İngiltere seçimleri | Sunak: Kazanırsam göçmenleri göndereceğim

İngiltere seçimleri | Sunak: Kazanırsam göçmenleri göndereceğim

Haberi Görüntüle

Liberal Demokratların lideri 58 yaşındaki Ed Davey, genel seçim kampanyası gezisinin bir parçası olarak yerel aday ve eski parti lideri Tim Farron ile birlikte Göller Bölgesi'ni ziyaret etti.

Bölgedeki seçim kampanyası çalışmalarına sörf arası veren Davey, tahtanın üzerinde dengesini sağlayamayınca soğuk suya düşmekten kurtulamadı.

İki kez suya düşen lider düşerken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak "Yine de Rishi Sunak kadar ıslanmadım" diyerek başbakanını hedef aldı.

Suya düşen liderden, İngiltere başbakanına gönderme - 1

İNGİLTERE'DE ERKEN SEÇİM 

Başbakanı Rishi Sunak beklenmedik bir hamleyle İngiltere'nin 4 Temmuz'da seçime gideceğini açıklamıştı. Sunak, şimdi ulusa sorulması gerekenin "Kime güveniyorsunuz?" sorusu olduğunu vurgulayarak, şöyle 

"Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz." açıklamasında bulunmuştu. 

DÜNYA HABERLERİ

Şanzelize Caddesi’nde 4 bin kişilik piknik

Şanzelize Caddesi’nde 4 bin kişilik piknik

Trump'ın "sus payı" davası sona yaklaşıyor: Muhtemel senaryolar

Trump'ın "sus payı" davası sona yaklaşıyor: Muhtemel senaryolar

İsrail yine çadır kampı vurdu: 7 ölü

İsrail yine çadır kampı vurdu: 7 ölü

Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Almanya'dan rekor sayıda vatandaşlık

Almanya'dan rekor sayıda vatandaşlık

AB'den Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek

AB'den Ukrayna Barış Zirvesi'ne tam destek

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...