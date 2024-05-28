Suya düşen liderden, İngiltere başbakanına gönderme

İki kez suya düşen lider düşerken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak "Yine de Rishi Sunak kadar ıslanmadım" diyerek İngiltere başbakanını hedef aldı.

Liberal Demokratların lideri 58 yaşındaki Ed Davey, genel seçim kampanyası gezisinin bir parçası olarak yerel aday ve eski parti lideri Tim Farron ile birlikte Göller Bölgesi'ni ziyaret etti.

İNGİLTERE'DE ERKEN SEÇİM



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak beklenmedik bir hamleyle İngiltere'nin 4 Temmuz'da seçime gideceğini açıklamıştı. Sunak, şimdi ulusa sorulması gerekenin "Kime güveniyorsunuz?" sorusu olduğunu vurgulayarak, şöyle



"Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz." açıklamasında bulunmuştu.