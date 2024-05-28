Suya düşen liderden, İngiltere başbakanına gönderme

Liberal Demokratların lideri 58 yaşındaki Ed Davey, genel seçim kampanyası gezisinin bir parçası olarak yerel aday ve eski parti lideri Tim Farron ile birlikte Göller Bölgesi'ni ziyaret etti.
Bölgedeki seçim kampanyası çalışmalarına sörf arası veren Davey, tahtanın üzerinde dengesini sağlayamayınca soğuk suya düşmekten kurtulamadı.
İki kez suya düşen lider düşerken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak "Yine de Rishi Sunak kadar ıslanmadım" diyerek İngiltere başbakanını hedef aldı.
İNGİLTERE'DE ERKEN SEÇİM
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak beklenmedik bir hamleyle İngiltere'nin 4 Temmuz'da seçime gideceğini açıklamıştı. Sunak, şimdi ulusa sorulması gerekenin "Kime güveniyorsunuz?" sorusu olduğunu vurgulayarak, şöyle
"Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz." açıklamasında bulunmuştu.
Still not as wet as Rishi Sunak.— Ed Davey (@EdwardJDavey) May 28, 2024
Thank you @timfarron for being there to fish me out of the water. 🐟 pic.twitter.com/oLsbch1a1A
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