Tacikistan'da Moskova saldırısıyla bağlantılı 9 kişiyi gözaltına alındı

Tacikistan Devlet Güvenlik Komitesi, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 143 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısıyla bağlantılı olduğuna inanılan 9 kişiyi gözaltına aldı.



Rusya tarafından yakalanan saldırganların Tacikistan vatandaşı olduğu ve DAEŞ mensubu olduğu belirlenmişti. Rusya tarafından yapılan açıklamada saldırganların "Ukrayna milliyetçisi" olduğu iddia edilmişti.



9 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? Haberi Görüntüle MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI



Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.



Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı son olarak 143 olarak güncellenmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını dün açıklamıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin