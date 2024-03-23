9 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak?

DAEŞ NEDEN RUSYA'YI HEDEF ALDI?

Uzmanlara göre son dönemlerde terör örgütü DAEŞ Rus lider Vladimir Putin'in yönetimine karşı çıkıyor.

Washington merkezli bir araştırma grubu olan Soufan Center'dan Colin Clarke, "DAEŞ son iki yıldır Rusya'ya odaklanmış durumda ve propagandalarında Putin'i sık sık eleştiriyorlar" diye konuştu.

Uzmanlara göre DAEŞ, Rusya'yı "düzenli olarak Müslümanlara baskı yapan faaliyetlerin suç ortağı" olarak görüyor.