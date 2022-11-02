Tahıl krizi sona erdi: Rusya'dan Türkiye açıklaması

Ukrayna'da üretilen tahılın dünyaya ulaştırılması için açılan tahıl koridorundaki sorunlar çözüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirdi.

Toplantının ardından gazetecilere konuşan Erdoğan, "Putin'i nasıl ikna ettiniz" sorusuna "Önce Biden'a sonra size anlatacağım" diye yanıt verdi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen ardından tahıl koridoru anlaşmasını tek taraflı olarak askıya alan Rusya'dan da bir açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik. Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek" dedi.

ERDOĞAN PUTİN'İ NASIL İKNA ETTİ?

Tahıl koridoru anlaşmasının Ukrayna ayağından sorumlu olan Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov da 3 Kasım günü 8 geminin Ukrayna limanlarından ayrılacağını duyurdu.



Kubrakov, "Karadeniz Tahıl Girişimi devam ediyor. 3 Kasım Perşembe günü tarım ürünleri taşıyan 8 geminin tahıl koridorundan geçmesi bekleniyor. BM'den onay aldık. Ayrıca yarın Boğaz'da denetimler yapılacak" ifadelerini kullandı.

TAHIL ANLAŞMASI



Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.



Moskova, gemilerinin yaşadığı güvenlik sorunları ve kendi gübresini dünyaya satamadığı gerekçesiyle anlaşmayı askıya almıştı.