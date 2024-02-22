Taliban iki kişiyi stadyumda infaz etti

Taliban yetkilileri, cinayetten mahkum edilen iki adamı, Afganistan'ın doğusundaki bir futbol stadyumunda halka açık olarak idam etti.



AFP haber ajansının aktardığına göre iki adam da Yüksek Mahkeme yetkilisinin, idam kararını yüksek sesle okumasının ardından Gazni şehrinde, arkalarından çok sayıda silahla vurularak infaz edildi.



Binlerce erkek, infazı izlemek için stadyuma toplandı.



İnfaz edilenlerin aileleri de stadyumda hazır bulundu.

Ailelere, mahkum edilenlere son dakika affı vermek isteyip istemedikleri sorulduğu ancak bunu reddettikleri belirtildi.

Afgan basınına göre ise görüntü alınmaması için elektronik aletlerin stadyuma girişine izin verilmedi.



Bu idamların, Taliban yönetiminin 15 Ağustos 2021'de Afganistan'a hakim olmasının ardından gerçekleştirilen, bilinen üçüncü ve dördüncü halka açık idamlar olduğu tahmin ediliyor.