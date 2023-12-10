BM'den Taliban'a insan hakları çağrısı

İstikrarlı, huzurlu ve müreffeh bir Afganistan'ın inşası için Taliban yönetimine insan haklarını benimseme ve bu konudaki yükümlülükleri yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, 75 yıl önce 10 Aralık 1948 günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin BM Genel Kurulunda Afganistan'ın da desteğiyle kabul edildiği; bildiri metninde insanların özgür doğduğu, haysiyet ve hakları açısından eşit olduğunun vurgulandığı hatırlatıldı.



Açıklamada BM Afganistan Özel Temsilcisi Roza Otunbayeva'nın şu ifadelerine yer verildi:



"Bu özel yıl dönümünde, bir devlet olarak Afganistan'ın uluslararası hukukun temel parçası olan ve Afganistan'ın tarihi rol üstlendiği uluslararası insan hakları antlaşmalarına taraf olmaya devam ettiğini yetkililere hatırlatmak isterim. Afganistan'ın gelecekteki refahını, uyumunu ve istikrarını sağlamak için insan hakları desteklenmelidir."