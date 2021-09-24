Taliban’ın kurucusundan ceza açıklaması: İnfazlar ve el kesme gerçekleştirilecek

15 Ağustos’ta ABD’nin 20 yılın ardından çekilmesiyle Afganistan’da yönetimi eline alan Taliban’ın 1990’ların sonunda ülkede uyguladığı sert kuralların yeniden olup olmayacağını görmek için Afganlar ve özellikle dünya, ülkeyi yakından takip ediyor.

Konuyla ilgili Associated Press’e konuşan Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi, Afganistan'ı en son yönettiklerinde İslam hukukun sert yorumlanması konusu üzerine Taliban’ın ceza olarak bir kez daha halka açık olmasa da infaz ve el kesme gerçekleştireceğini söyledi.

Molla Turabi, geçmişte Taliban'ın bazen bir stadyumda kalabalıkların önünde gerçekleşen infazlarına yönelik öfkeyi reddederken dünyayı Afganistan'ın yeni yöneticilerine müdahale etmelerine karşı uyardı.

ÖNCEKİ YÖNETİMDE BAKANLIK YAPMIŞTI

Kabil’deki röportajda Turabi, “Stadyumdaki cezalar için herkes bizi eleştirdi ama biz onların kanunları ve cezaları hakkında hiçbir şey söylemedik” derken, “Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söylemeyecek. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız” diye konuştu.

Halihazırda 60’lı yaşlarının başında olan Turabi, Taliban'ın önceki yönetimi sırasında adalet bakanı ve Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı'nın (fiilen, din polisi) başkanlığını yapmıştı.

DAVALARA YARGIÇLAR KARAR VERECEK

Turabi, bu kez kadınlar da dahil olmak üzere yargıçların davaları karara bağlayacağını ancak Afganistan yasalarının temelinin Kuran olacağının altını çizip aynı cezaların tekrar uygulanacağını vurguladı.

Röportajda son olarak, ceza olarak el kesmenin güvenlik için çok gerekli ve caydırıcı etkisi olduğunu bildiren Molla Turabi, Bakanlar Kurulu'nun cezaların halka açık bir yerde yapılıp yapılmayacağını araştırdığını ve "bir politika geliştireceğini" sözlerine ekledi.