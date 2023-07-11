Tayland Başbakanı Prayut aktif siyaseti bıraktı

2014’teki darbeyle yönetime gelen 69 yaşındaki Prayut, bir daha seçimlerde yarışmayacağını ve aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.



Açıklamasında, başbakan olarak Tayland halkını, dini ve monarşiyi korumak için çok çalıştığını belirten Prayut, istikrar ve barış için her alanda ülkeyi güçlendirmeye çalıştığını ifade etti.



Aralık 2022'de, seçimler öncesinde yeni kurulan "United Thai Nation" (Birleşik Tay Ulusu) partisine katıldığını açıklayan Prayut, 2025'e kadar görevde kalmak istediğini belirtmişti.



PRAYUT'UN PARTİSİ SEÇİMLERDE HEZİMETE UĞRAMIŞTI

Prayut’un partisi Birleşik Tay Ulusu seçimlerde hezimet yaşamış, 500 üyeli Temsilciler Meclisinde yalnızca 36 sandalye kazanabilmişti.



İleri Hareket Partisi (MFP) seçimlerde, monarşi ve ordu karşıtı reformist kampanyasıyla Temsilciler Meclisinde genel seçim ve nispi temsil ile birlikte 151 koltuğu kazanarak birinci parti olmuştu.

