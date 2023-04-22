Tayland'da hava kirliliği tehdidi: Milyonlarca kişi hasta oldu

Tayland'da hava kirliliği büyük tehdit oluşturuyor. Ülkede günden güne artan hava kirliliği sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. 2 milyondan fazla kişi hastalığa yakalandı.

Tayland'da hava kirliliği tehdidi: Milyonlarca kişi hasta oldu - 1

Tayland'da hava kirliliği günden güne artıyor.

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Tayland'da hava kirliliği tehdidi: Milyonlarca kişi hasta oldu - 2

Hava kirliliğinin başlıca nedenleriyse, orman yangınları, araç emisyonları ve fabrikalardan çıkan zehirli gazlar.

Tayland'da hava kirliliği tehdidi: Milyonlarca kişi hasta oldu - 3

Ülkede yıl başından bu yana 2 milyondan fazla kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklardan tedavi görmek zorunda kaldı.

Tayland'da hava kirliliği tehdidi: Milyonlarca kişi hasta oldu - 4

Halk Sağlığı Departmanı Daimi Sekreteri Dr. Opas Karnkawinpong, hava kirliliğine bağlı olarak yıl başından bu yana 2,4 milyon kişinin tedavi görmek zorunda kaldığı belirterek, "Yalnızca bu hafta 184 bin 465 kişi hastaneye kaldırıldı" dedi.

Tayland'da hava kirliliği tehdidi: Milyonlarca kişi hasta oldu - 5

Karnkawinpong, hastaların özellikle öksürük, solunum zorluğu ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye başvurduğu bilgisini paylaştı.

Tayland'da hava kirliliği tehdidi: Milyonlarca kişi hasta oldu - 6

Uzmanlar bu hastalıkların yanı sıra ülkede kanser, felç ve kalp krizi riskinin de artmasından endişeli.

Tayland'da hava kirliliği tehdidi: Milyonlarca kişi hasta oldu - 7

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2019'da 31 binden fazla kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklardan hayatını kaybetti.

Tayland'da hava kirliliği tehdidi: Milyonlarca kişi hasta oldu - 8

Bangkok ve ülkenin kuzeyindeki Chiang Mai kenti dünyanın en kirli 10 kenti arasına girdi.

Tayland'da hava kirliliği tehdidi: Milyonlarca kişi hasta oldu - 9

Hava kirliliği sağlık sorunlarının yanı sıra Tayland ekonomisine de olumsuz yansıdı. Ülkede son dönemde turist sayısında yüzde 20 düşüş yaşandı. 2019'da hava kirliliğinin Tayland'a olan ekonomik maliyeti 63 milyar 100 milyon dolar oldu.

Tayland'da hava kirliliği tehdidi: Milyonlarca kişi hasta oldu - 10

Ülkedeki karar alıcılar, tarım ve sanayiden kaynaklanan emisyonları azaltmanın yollarını bulma ihtiyacını tartıştı, ancak eylem için herhangi bir somut adım üzerinde anlaşmaya varamadı.

Yetkililer, şubat ayında hava kirliliği nedeniyle başkent Bangkok'ta halkı evlerinde kalmaları ve evden çalışmaları konusunda uyarmıştı.

Tayland'da hava kirliliği tehdidi: Milyonlarca kişi hasta oldu - 11

İsviçre merkezli hava kalitesi izleme şirketi IQAir'a göre Bangkok, hava kirliliği açısından dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

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