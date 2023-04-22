Tayland'da hava kirliliği tehdidi: Milyonlarca kişi hasta oldu

Halk Sağlığı Departmanı Daimi Sekreteri Dr. Opas Karnkawinpong, hava kirliliğine bağlı olarak yıl başından bu yana 2,4 milyon kişinin tedavi görmek zorunda kaldığı belirterek, "Yalnızca bu hafta 184 bin 465 kişi hastaneye kaldırıldı" dedi.