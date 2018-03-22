PBS televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Nakhon Ratchasima bölgesinde dün gece meydana gelen kazada 18 kişi yaşamını yitirdi, 33 yolcu yaralandı.
Otobüstekilerin, Kamboçya sınırında sahil bölgesi Chanthaburi'den Kalasin'e dönüş yolunda olduğu, kazanın bir virajda meydana geldiği belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre, Tayland, Libya'dan sonra ölümlü trafik kazalarında dünya ikincisi.
Tayland'da tur otobüsü yoldan çıktı: 18 ölü
Anadolu AjansıDünya
Tayland'ın kuzeydoğusunda bir tur otobüsünün yoldan çıkması sonucu 18 kişi öldü.
PBS televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Nakhon Ratchasima bölgesinde dün gece meydana gelen kazada 18 kişi yaşamını yitirdi, 33 yolcu yaralandı.