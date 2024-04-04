Tayvan'da deprem: Mahsur kalan madenciler kurtarıldı​

Tayvan son 25 yıllık tarihinin en kötü depremini yaşadı. Deprem sırasında uçurumda mahsur kalan 6 işçi helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Bakanlık tarafından gösterilen görüntülerde, depremin Hualien'in yüksek dağlarına giden yolları kapamasının ardından bir helikopter uçurumda mahsur kalan altı madenciyi güvenli bir bölgeye taşıyor.



Tayvanlı yetkililer, 7,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 10'a yükseldiğini, yaralı sayısının bin 67 olduğunu, yaklaşık 50 otel çalışanının çoğunun ise milli parktaki bir tatil yerine giderken otoyolda mahsur kaldığını söyledi.



Tayvan Tarım Bakanlığı, kayaların düşmesi ve dengesiz enkazların arkasında su birikintileri şeklinde "bariyer gölleri" oluşması riski nedeniyle insanları dağlardan uzak durmaya çağırdı.