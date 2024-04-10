Tayvan’daki depremde can kaybı 16’ya yükseldi

Tayvan’da 3 Nisan’da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde bilanço artıyor. Merkezi Hualien şehri olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.



Bin 146 kişinin yaralandığı depremin ardından kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.



VADİ SÜRESİZ OLARAK ZİYARETE KAPATILDI



Depremin en çok etkilediği Taroko Vadisi dar geçitleri ve doğa harikası kaya oluşumları ile bilinirken, 1986 senesinde ulusal park ilan edilen alanda depremin etkisiyle binlerce tonluk toprak kaydı ve vadinin içerisindeki çoğu yol kapandı.



Bölgeden gelen bilgilere göre depremin olduğu saatlerde vadiden geçen çok sayıda araç düşen kayaların altında kalarak kullanılamaz hale geldi.



Arama çalışmalarının halen sürdüğü vadi süresiz olarak ziyarete kapatıldı.

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